Мария Стадник удивила подписчиков эффектной фотосессией

Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, координатор женской борьбы Федерации борьбы Азербайджана Мария Стадник оказалась в центре внимания благодаря новым фотографиям, которыми она поделилась у себя в социальной сети.
Как сообщает Day.Az, спортсменка отпраздновала свое 37-летие, устроив фотосессию по этому поводу.
Поделившись новыми фотографиями со своими подписчиками, Мария сопроводила публикацию такой подписью:
"Все самое ценное - внутри нас. Возраст лишь добавляет мудрости и меняет внешнюю картину. Здравствуй, мои 37".
