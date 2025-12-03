Мария Стадник удивила подписчиков эффектной фотосессией

Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, координатор женской борьбы Федерации борьбы Азербайджана Мария Стадник оказалась в центре внимания благодаря новым фотографиям, которыми она поделилась у себя в социальной сети.

Как сообщает Day.Az, спортсменка отпраздновала свое 37-летие, устроив фотосессию по этому поводу.

Поделившись новыми фотографиями со своими подписчиками, Мария сопроводила публикацию такой подписью:

"Все самое ценное - внутри нас. Возраст лишь добавляет мудрости и меняет внешнюю картину. Здравствуй, мои 37".