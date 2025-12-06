Что посмотреть на предновогодней ярмарке на Приморском бульваре?

Мир уже совсем скоро встретит 2026 год, а Приморский бульвар готов погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу настоящей зимней сказки.

Как сообщает Day.Az, блогер konulisleri_ опубликовала в TikTok видео с кадрами предновогодней ярмарки на бульваре.

Посетители ярмарки могут насладиться ароматной праздничной едой, попробовать сладости, согреться горячими напитками и выбрать развлечения по вкусу.

Представляем вашему вниманию эту публикацию: