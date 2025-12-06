https://news.day.az/popularblog/1800360.html Что посмотреть на предновогодней ярмарке на Приморском бульваре? - ВИДЕО Мир уже совсем скоро встретит 2026 год, а Приморский бульвар готов погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу настоящей зимней сказки. Как сообщает Day.Az, блогер konulisleri_ опубликовала в TikTok видео с кадрами предновогодней ярмарки на бульваре.
Что посмотреть на предновогодней ярмарке на Приморском бульваре? - ВИДЕО
Мир уже совсем скоро встретит 2026 год, а Приморский бульвар готов погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу настоящей зимней сказки.
Как сообщает Day.Az, блогер konulisleri_ опубликовала в TikTok видео с кадрами предновогодней ярмарки на бульваре.
Посетители ярмарки могут насладиться ароматной праздничной едой, попробовать сладости, согреться горячими напитками и выбрать развлечения по вкусу.
Представляем вашему вниманию эту публикацию:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре