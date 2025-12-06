https://news.day.az/popularblog/1800400.html В Азербайджане впервые состоялся Рыбный фестиваль - ВИДЕО В Азербайджане впервые состоялся Рыбный фестиваль. Как передает Day.Az, блогер eatwithenu в своем видео на TikTok поделилась кадрами с фестиваля, который прошел в Нефтчале. Представляем вашему вниманию эту публикацию:
В Азербайджане впервые состоялся Рыбный фестиваль - ВИДЕО
В Азербайджане впервые состоялся Рыбный фестиваль.
Как передает Day.Az, блогер eatwithenu в своем видео на TikTok поделилась кадрами с фестиваля, который прошел в Нефтчале.
Представляем вашему вниманию эту публикацию:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре