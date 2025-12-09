Айнишан Гулиева порадовала фанатов новыми образами

Азербайджанская блогерша Айнишан Гулиева снова порадовала своих подписчиков стильными экспериментами с модой.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией образов она поделилась в своем Instagram.

Айнишан опубликовала серию фотографий в различных нарядах - от элегантных платьев до модных топиков - и поинтересовалась у подписчиков, какой образ ей больше всего подходит.