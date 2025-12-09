https://news.day.az/popularblog/1801116.html Айнишан Гулиева порадовала фанатов новыми образами - ФОТО Азербайджанская блогерша Айнишан Гулиева снова порадовала своих подписчиков стильными экспериментами с модой. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией образов она поделилась в своем Instagram.
Айнишан Гулиева порадовала фанатов новыми образами - ФОТО
Азербайджанская блогерша Айнишан Гулиева снова порадовала своих подписчиков стильными экспериментами с модой.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией образов она поделилась в своем Instagram.
Айнишан опубликовала серию фотографий в различных нарядах - от элегантных платьев до модных топиков - и поинтересовалась у подписчиков, какой образ ей больше всего подходит.
