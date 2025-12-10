https://news.day.az/popularblog/1801244.html Азербайджанский модельер провела день среди слонов в Таиланде - ВИДЕО Азербайджанский модельер Севиндж Мамедова во время поездки в Таиланд посетила центр по уходу за слонами. Как передает Day.Az, Мамедова поделилась соответствующими кадрами у себя на странице в Instagram. На опубликованных видео она купает слона, кормит его и ездит верхом. Представляем вашему вниманию данное видео:
Азербайджанский модельер провела день среди слонов в Таиланде - ВИДЕО
Азербайджанский модельер Севиндж Мамедова во время поездки в Таиланд посетила центр по уходу за слонами.
Как передает Day.Az, Мамедова поделилась соответствующими кадрами у себя на странице в Instagram.
На опубликованных видео она купает слона, кормит его и ездит верхом.
Представляем вашему вниманию данное видео:
