Азербайджанский модельер провела день среди слонов в Таиланде

Азербайджанский модельер Севиндж Мамедова во время поездки в Таиланд посетила центр по уходу за слонами.

Как передает Day.Az, Мамедова поделилась соответствующими кадрами у себя на странице в Instagram.

На опубликованных видео она купает слона, кормит его и ездит верхом. 

Представляем вашему вниманию данное видео: