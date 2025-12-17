https://news.day.az/popularblog/1802969.html Азербайджанский блогер Джавид Байрамлы прогулялся по заснеженному Алматы - ВИДЕО Азербайджанский блогер Джавид Байрамлы прогулялся по снежным горам в Алматы. Как передает Day.Az, в своем Instagram он поделился кадрами с заснеженных пейзажей, запечатлев атмосферу зимнего отдыха и красоты горной природы.
