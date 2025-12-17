Азербайджанский блогер Джавид Байрамлы прогулялся по заснеженному Алматы

Как передает Day.Az, в своем Instagram он поделился кадрами с заснеженных пейзажей, запечатлев атмосферу зимнего отдыха и красоты горной природы.