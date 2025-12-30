https://news.day.az/popularblog/1806252.html

Айнур Ахундова поможет узнать, что будет в вашей жизни в 2026-м году - ВИДЕО

Азербайджанский инфлюенсер Айнур Ахундова решила показать подписчикам, что произойдет в их жизни в 2026-м году. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Айнур поделилась на своей странице в Инстаграм. Айнур предложила загадать желание и выбрать цифру и тем самым узнать, что же ждет подписчиков в Новом году.