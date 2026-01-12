https://news.day.az/popularblog/1808753.html Меликовы пошутили о любви к азербайджанским сладостям - ВИДЕО Азербайджанские блогеры Меликовы поделились в Instagram юмористическим видео, которое быстро привлекло внимание подписчиков. Как передает Day.Az, в ролике с иронией показано, "как легко похитить девушку", если она обожает национальные азербайджанские сладости.
Меликовы пошутили о любви к азербайджанским сладостям - ВИДЕО
Азербайджанские блогеры Меликовы поделились в Instagram юмористическим видео, которое быстро привлекло внимание подписчиков.
Как передает Day.Az, в ролике с иронией показано, "как легко похитить девушку", если она обожает национальные азербайджанские сладости.
По сюжету видео парень держит в руках тарелку с пахлавой, гогалом и другими традиционными десертами. Увидев угощения, девушка тут же начинает бежать за ним, не в силах устоять перед любимыми сладостями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре