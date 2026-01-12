Меликовы пошутили о любви к азербайджанским сладостям

Азербайджанские блогеры Меликовы поделились в Instagram юмористическим видео, которое быстро привлекло внимание подписчиков.

Как передает Day.Az, в ролике с иронией показано, "как легко похитить девушку", если она обожает национальные азербайджанские сладости.

По сюжету видео парень держит в руках тарелку с пахлавой, гогалом и другими традиционными десертами. Увидев угощения, девушка тут же начинает бежать за ним, не в силах устоять перед любимыми сладостями.