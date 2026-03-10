https://news.day.az/popularblog/1821281.html Блогер Наджиба поделилась новым видео под популярный звук - ВИДЕО Азербайджанский блогер Наджиба поделилась новым видео с подписчиками, использовав популярный звук. Как передает Day.Az, соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Instagram. На видео девушка в элегантном вечернем платье с выразительным макияжем. Пост она подписала: "Как же я люблю быть женщиной".
