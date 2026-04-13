Иля Мамедова побила свой личный рекорд

Азербайджанский блогер Иля Мамедва побила свой личный рекорд, приготовив 40 зеленых кятя.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Побила свой личный рекорд, приготовив 40 зеленых кятя!Вот как тебя может замотивировать присланная с района сезонная горная зелень!



Кятя отличается от бакинского гутаба по размеру - кятя больше; и по содержанию - в кятя основу составляет дикорастущая зелень + зачастую наряду с зеленью добавляют шор или сыр.



Kətə родилось в горных районах Азербайджана, где весной земля буквально сама даёт всё необходимое. Люди собирали и продолжают собирать дикорастущую зелень и превращать её в простую, но невероятно насыщенную по вкусу еду. Без излишеств. Зато с душой, пользой и уважением к продукту. Вот она, деревенская роскошь!", - написала Иля к публикации.