Иля Мамедова побила свой личный рекорд - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Иля Мамедва побила свой личный рекорд, приготовив 40 зеленых кятя.
Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
"Побила свой личный рекорд, приготовив 40 зеленых кятя!Вот как тебя может замотивировать присланная с района сезонная горная зелень!
Кятя отличается от бакинского гутаба по размеру - кятя больше; и по содержанию - в кятя основу составляет дикорастущая зелень + зачастую наряду с зеленью добавляют шор или сыр.
Kətə родилось в горных районах Азербайджана, где весной земля буквально сама даёт всё необходимое. Люди собирали и продолжают собирать дикорастущую зелень и превращать её в простую, но невероятно насыщенную по вкусу еду. Без излишеств. Зато с душой, пользой и уважением к продукту. Вот она, деревенская роскошь!", - написала Иля к публикации.
