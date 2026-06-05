https://news.day.az/popularblog/1839448.html Узбекский плов от coookholic - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом coookholic показала, как приготовить узбекский плов. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
Узбекский плов от coookholic - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом coookholic показала, как приготовить узбекский плов.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.
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