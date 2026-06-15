https://news.day.az/popularblog/1841183.html gezalikk в образе Жасмин - ВИДЕО Азербайджанский блогер Шамс Адыгезалова-Агаева, более известная как gezalikk, предстала в образе Жасмин. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
gezalikk в образе Жасмин - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Шамс Адыгезалова-Агаева, более известная как gezalikk, предстала в образе Жасмин.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
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