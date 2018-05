В Баку определилась победительница конкурса красоты Miss Caspian 2018 - ФОТО

В Баку прошел национальный финал конкурса красоты Miss Caspian 2018, организованный High Life Academy и ABA Event Group. Об этом сообщил Trend национальный директор международного конкурса Miss Caspian Агиль Мамиев, передает Day.Az.

Победительница и призеры были определены членами жюри, голосованием зрителей и пользователей соцсетей. В состав международного жюри вошли: Best Model of Russia 2017 Анна Грановская (Россия), Best Model of Georgia 2014 Нини Гридзелишвили (Грузия), телеведущая и модель Анастасия Ленна (Украина), национальный директор международного конкурса Miss Caspian Агиль Мамиев, президент High Life Academy Мубариз Аллахвердизаде, международный координатор Гран При Азербайджана Формула 1 Саир Искендеров, телеведущий Самир Байрамлы, режиссер Джалал Кенгерли, редактор журнала Most Эльчин Амиров, дизайнер Гюнель Бехбудова, визажист Гюнешь Нур, стилист Ниса Азизова, визажист Сахавет Байрамова, Best Model of Azerbaijan 2016 Юсиф Джафарли. Авторы проекта - Ляман Мирталыблы и Турал Ганн, главный продюсер - Пярвиз Азимзаде.

В финальном вечере приняло участие 18 конкурсантов, гостям была представлена развлекательная концертная программа и шоу-дефиле Azerbaijan Runway коллекций Хатиры Бахаровой, Фидан Рзаевой, Рены Муслимовой, Айнур Алиевой, Севиндж Гурбановой и Руфины Мамедовой.

Победительницей Miss Caspian 2018 стала Айсель Ганифаева, второе место - Альба Агустин, третье - Лейла Аббасова, Miss Baku - Бейаз Абраханлы, Miss Charming - Медина Юсифзаде, Miss Glamour - Айсель Багирова, Miss ABA - Лейла Шейдаева, Miss Smile - Фатима Иманова, Best Catwalk - Егяна Асадова, Miss Unique - Наргиз Байрышлы, Best Photomodel - Рамина Сейидова.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

