AISEL презентовала новый клип, снятый в Украине - ВИДЕО - ФОТО

Прошлой осенью AISEL сказала "прощай" музыке в стиле джаз-соул, презентовав в Сети свою последнюю песню в данном музыкальном направлении "Don't Make Me Cry", после чего в декабре презентовала альтернативный музыкальный проект "Pure Noise", музыка для которого создавалась ею в следующих жанрах - alternative, experimental, alternative pop.

Продолжая экспериментировать с музыкальными направлениями, AISEL написала и спела песню "We run" в жанре cinematic/epic, на которую сняла клип в сотрудничестве с украинской командой Rosslane Film.

"Как и во всех исполняемых мною песнях, автором музыки являюсь я сама. Над текстом и продюсированием трека мы работали вместе с Fidan Aliva. Идея об экранизации "We run" пришла спонтанно, так как настроение, переданное в музыке, очень соответствовало зимнему периоду", - рассказала в беседе с Day.Az AISEL.

В сюжете клипа ведется повествование о героине, которая находится в поиске внутреннего покоя. Она устала от реалий жизни, но преграды не ломают ее и чем дольше она идет, тем сильнее становится ее дух.

Слова из главного мотива "We run to raise our souls.." в данном случае подразумевают под собой обретение гармонии и душевного спокойствия через музыку и религию - отметим, что подобного трека у AISEL еще не было и он бы однозначно мог стать саундтреком к хорошему фильму и это шаг вперед на новый уровень, как в качестве музыки, так соответствующем видеоряде.

И хоть AISEL не раз говорила о том, что ее музыка не для широкой аудитории, но именно подобную качественную музыку и видео хочется видеть в азербайджанских трендах YouTube.

Отметим, что клип был снят в Киеве и в его регионах в тяжелых погодных условиях при минусовой температуре, что усложняло процесс съемки и физическое состояние всей команды. Над образом AISEL работали дизайнеры Макс и Маргарита Комашня, сотрудничающие с такими артистами как MONATIK, Артем Пивоваров и Анна Добрыднева.

Нажмите на видео для просмотра:



Н. Гасымова