Азербайджанец на российском шоу "Голос. Дети" - ВИДЕО
На Первом канале (Россия) проходит новый сезон популярного вокального шоу "Голос. Дети", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В жюри проекта входят - Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.
В ходе "слепого" прослушивания юный азербайджанец Гасан Рагимов, проживающий в городе Рига (Латвия) исполнил песню Андреа Бочелли "Mamma". Несмотря на то, что музыкальное произведение было спето хорошо, однако наставники проекта не повернулись к юному исполнителю.
После выступления Гасана, Пелагея объяснила свое решение тем, что некоторые ноты в исполнении 14-летнего певца были восхитительны - очень чистые, красивые, но некоторые - "плавали".
Наставники проекта также попросили Гасана Рагимова исполнить еще одно произведение, юный артист выбрал "Show Must Go On" Queen. Комментируя его выступление, Светлана Лобода подчеркнула, что у Рагимова большой потенциал, и ему не стоит переживать, а нужно просто заниматься вокалом.
"Я не очень расстроен, главное чтобы зрителям все понравилось", - сказал после выступления Рагимов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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