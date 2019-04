Участница международного детского конкурса "Евровидение-2018" от Азербайджана Фидан Гусейнова приняла участие в одном из показов в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт Недели моды.

Фидан Гусейнова участвовала в показе бренда Vitusevich, чьей визитной карточкой является эксклюзивная одежда из денима, сшитая и составленная по собственной технологии. В рамках показа Фидан Гусейнова исполнила композицию"I Wanna Be Like You" ("Sənin kimi olmaq"/"Быть, как ты"), с которой выступала на детском конкурсе "Евровидение-2018".

На Неделе моды бренд Vitusevich представил коллекцию эксклюзивной джинсовой одежды Déjà-vu для детей и молодежи.

Напомним, что Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокала среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior.