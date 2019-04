Джесси Джей станет хедлайнером гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019. Об этом сообщили Day.Az в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

В связи с вынужденной отменой концерта Сэма Смита, Операционная компания Baku City Circuit (BCC) пригласила в Баку одну из ярких вокалисток современности - Джесси Джей (Jessie J). Мировая звезда выступит в Баку в субботу, 27 апреля.

Мультиплатиновая вокалистка, исполнительница мировых хитов "Price Tag," "Domino" и "Bang Bang" выступит в субботу вечером на главной сцене гоночного уик-энда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019.

Концерт, который состоится в зале Baku Crystal Hall, станет очередным вкладом BCC в организацию разнообразной разлекательной программы гоночного уик-энда Ф1 в Баку с участием звезд мирового уровня.

Спустя шесть лет после того, как она выпустила свой дебютный платиновый альбом "Who You Are" и получила престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards в номинации "Выбор критиков", Джесси Джей недавно выпустила новый исповедальный альбом R.O.S.E. Название является аббревиатурой слов - realizations, obsessions, sex and empowerment.

Джесси Джей сегодня сильнее, чем когда-либо! Последний сингл "Brave" с Доном Диабло выйдет в свет 26 апреля, накануне ее концерта в Баку.

Н. Гасымова