В Баку в Международном центре мугама с 24 по 27 мая прошел первый сезон самого многогранного и масштабного модного события страны - Baku Fashion Expo 2019, организованного Azerbaijan Fashion Designers Association (AFDA, Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана) при поддержке компании HUAWEI, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Учредитель и исполнительный директор AFDA Айсель Гусейнова отметила, что Baku Fashion Expo отличается тем, что представил всем его участникам уникальную платформу для свободного самовыражения в любой форме, будь это выставки, инсталляции, мастер-классы, модные показы или шоурумы дизайнеров. Это фэшн-фантазийный проект, и многое зрители увидели впервые.

Мероприятие стартовало с весьма концептуальным форматом - центром события стала яркая и эксцентричная выставка одного из крупнейших частных коллекционеров шедевров Дома Версаче в мире - бразильца Александра Стефани. Коллекционер не только согласился привезти в столицу редкие экземпляры, но и позволил организовать модный показ. Он привез в Баку единственную в своем роде подборку нарядов мужской и женской одежды, относящихся к эпохе Джанни Версаче со дня основания Дома моды и по сей день.

Вокруг экспозиции были организованы шоу местных и зарубежных дизайнеров. Помимо показов, в экспо также функционировал шоурум дизайнеров и мастер-классы от ведущих специалистов сферы.

Среди необычных экспериментов моды, можно отметить совместное шоу известного азербайджанского дизайнера - Натаван Алиевой и местного бренда парфюма - Spirit of Azerbaijan. Также впервые в мире был проведен специальный модный эксперимент - где известный иллюстратор Гюнель Гусейнова нарисовала на глазах у публики виртуальный скетч платья, а позже это же самое платье вышло на подиум. На такой виртуальный эксперимент согласилась молодой азербайджанский дизайнер - Мирана Atelier alta Moda. Ее моно-показом завершился второй день экспо.

Третий день модного марафона стартовал двумя дебютантами азербайджанского подиума - Sida и Bornak. Эти молодые дизайнеры еще раз доказали высокий потенциал местных дизайнеров. А завершило третий день показов - шоу от известного украинского дизайнера Анны Моргун.

Завершающий день показов был весьма необычен для азербайджанского подиума, наряду с pret-a-porter дизайнерами, подиум был насыщен показами, так называемого modest fashion. Открывал день блок дизайнеров от школы Зульфии Султановой: Anara Zakirli, Aytan Qacar и Ulviyya Khalinbekova. Затем следовал блок от Council of Modest Fashion - Firdaws by L.A, FN Style и By Nura. А завершил четвертый день, показ российского хедлайнера - Jannat.

Организатор - Azerbaijan Fashion Designers Association при поддержке компании HUAWEI, презентующей новую линейку своих флагманских смартфонов - HUAWEI P30.Высокую технологичность мероприятия подчеркивала главная особенность Baku Fashion Expo 19 - впервые большинство фото- и видеосъемок были осуществлены на суперсовременные камерофоны серии Huawei P30, которые оснащены уникальными суперчувствительными камерами LEICA с возможностью зума (приближения) до 50 раз. Кадры, сделанные во время мероприятия, продемонстрировали, что такое настоящий супер камерофон и убедили в высоком качестве моделей серии HUAWEI P30.

Партнеры - отель Hilton, Parfum De Royal, Braun, Delonghi, Rosie Beauty Lab, Haval, Phobia VR, Lunchef , Pizza Hut, Akcent hotel и Novikov Group. Мероприятие будет ежегодным и предполагает меняющуюся концепцию перформансов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.