Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает NME.

Композиции собраны на сервисе Spotify. Всего в список попали 60 песен, чтобы послушать все, понадобится более трех часов.

В плейлисте есть как очень известные композиции (Bang Bang Нэнси Синатры, You Never Can Tell Чака Берри, Miserlou Дика Дейла, Girl, You'll be a Woman Soon в исполнении группы Urge Overkill и Goodnight Moon певицы Shivaree), так и менее узнаваемые (The Surrender Эннио Морриконе, Winged Джеймса Руссо , Apple Blossom группы White Strips и другие).

