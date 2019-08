Недавно представители Warner Bros. подтвердили, что фильм Кристофера Нолана уже начал сниматься. Сам проект называется Tenet ("Тенет"). Однако теперь в сети появился короткий ролик - трейлер этого масштабного проекта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сам ролик показали перед сеансами "Хоббс и Шоу". По данным Variety, в ролике не показывают никаких деталей картины. На экране появился актер Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий одну из главных ролей, и титр "Настало время нового героя" (It's time for a new protagonist).

А вот пользователь Reddit, также сказал, что ролик очень таинственный - в нём не упоминается никто из других актёров (Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана). Тизер чем-то напомнил зрителю "Начало" - в видео использовались быстро сменяющиеся кадры. В ролике герой Джона Дэвида Вашингтона стоит за стеклянной стеной с отверстиями от пуль. После этого появляется слоган, а на следующей сцене он заряжает пистолет. Затем на экране появляются полицейские со щитами, герой вступает в бой и его заковывают в наручники.

Tenet выйдет в прокат в июле 2020 года.

