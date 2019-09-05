25-летний рэпер Элджей и 28-летняя блогерша Анастасия Ивлеева поженились. Ивлеева сменила фамилию на Узенюк, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц - там указано, что Ивлеева, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, поменяла фамилию. Запись была внесена 3 сентября.

Пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря, передает Telegram-канал Super.ru.

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