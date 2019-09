Компания Sony готовит сольный фильм о Мистерио из фильма "Человек-паук: Вдали от дома", установившего рекорд в прокате. Предполагается, что главную роль в спин-оффе также сыграет Джейк Джилленхол, а вот Том Холланд в картине не появится, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Слух о том, что Джейк Джилленхол получит сольник в киновселенной Marvel появился на днях. Якобы Sony готовы работать над проектом, который продолжит историю мастера иллюзий Квентина Бека.

Несмотря на то, что в "Человек-паук: Вдали от дома" герой Джилленхола умер, по мнению зрителей, это выглядело не очень правдоподобно. Не секрет, что ученый обладает способностью обмана. Таким образом, он мог остаться живым, просто затуманив сознание Питера Паркера.

Никаких подробностей о возможном фильме пока нет - студия только развивает идею, пишет We Got This Covered. Фанатам остается ждать официальных комментариев от Sony.

