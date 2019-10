Шестой мини-альбом южнокорейской группы BTS Map Of The Soul: Persona стал успешнее сольника американской певицы Билли Айлиш по количеству проданных копий. Об этом сообщило издание The Pop Hub в Твиттере, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Интернет-издание составило рейтинг самых успешных альбомов 2019 года, который возглавили BTS, по миру было продано более четырех миллионов копий их последней пластинки.

Мини-альбом Map Of The Soul: Persona вышел в апреле. За день до официального выхода предзаказ составил более трех миллионов.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, дебютный студийный альбом Билли Айлиш, вышел немного раньше, чем у BTS. Но он занял в рейтинге второе место, несмотря на то, что сразу возглавил несколько крупных международных чартов.

С момента выхода пластинка исполнительницы одного из главных хитов этого года Bad Guy разошлась 3, 672 миллионами копий.

Третье место заняла Ариана Гранде с альбомом thank u, next (3, 050 миллиона копий), а четвертое - Тейлор Свифт со студийником Lover (2,105 миллиона копий).

