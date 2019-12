Клип на песню Into the Unknown, которую исполняет актриса Индина Мензел (голос Эльзы) в мультфильме "Холодное сердце 2", за несколько дней набрал более трех миллионов просмотров на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Главная героиня пытается понять, чей голос и куда постоянно зовет ее, а также выяснить, почему она может все замораживать.

Композиция Into the Unknown продолжает тему, связанную с оскароносным хитом Let It Go из первой части, где Эльза поет о том, что хочет быть собой.

В сиквеле "Холодного сердца", вышедшего в прокат в конце ноября, волшебница вместе с Анной, Кристоффом, оленем Свэном и снеговиком Олафом отправляется в опасное путешествие, чтобы разобраться с прошлым.