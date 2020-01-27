https://news.day.az/showbiz/1197344.html Сингл Билли Айлиш Bad Guy удостоен Grammy в категории "Песня года"

Сингл Билли Айлиш Bad Guy удостоен Grammy в категории "Песня года"

Шоу-бизнес, 27 января 2020 09:11 106

Композиция "Bad Guy", исполненная певицей Билли Айлиш, удостоена музыкальной премии Grammy в категории "Песня года". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, объявлено на церемонии вручения этих наград, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляцию ведет телеканал СBS.

В номинации "Песня года" награду вручают автору песни. В данном случае это, помимо Айлиш, ее брат Финнеас О'Коннелл.

В категории также были представлены следующие композиции: "Norman Fucking Rockwell!" в исполнении Ланы Дель Рей, "Always Remember Us This Way" (в исполнении Леди Гаги), "Lover" (Тейлор Свифт), "Bring My Flowers Now" (Таня Такер), "Hard Place" (Габриэлла Уилсон, выступающая под псевдонимом H.E.R), "Someone You Loved" (Льюис Капальди), "Truth Hurts" (Мелисса Вивиан Джефферсон, выступающая под псевдонимом Lizzo).

62-я церемония вручения Grammy проходит в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.

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