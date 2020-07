Шведская группа ABBA в 2021 году намерена выпустить сразу пять новых песен. Об этом, в среду, 22 июля сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как рассказал Ллойд, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в 2020 году, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

Шведская группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад, завоевала международную известность в 1974 году после победы на Евровидении с песней Waterloo.

Коллектив состоял из двух супружеских пар - Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.



Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включавший две новые песни. В 1993 и 1994 года группа выпустила альбомы, в которых были еще три ранее неизданные песни.