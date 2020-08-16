Том Круз попал в аварию с мотоциклом на съемках «Миссия невыполнима-7»

Американский актер Том Круз попал в аварию во время выполнения мотоциклетного трюка на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима", пишет The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, на съемках актеру требовалось перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Круз решил не прибегать к использованию каскадера и исполнить трюк самостоятельно.

Во время разгона мотоцикл внезапно стал сильно тормозить и не смог долететь до крыши. Сам актер был застрахован и в результате аварии не пострадал.

Мотоцикл стоимостью $2,5 млн сгорел.

Фильм "Миссия: невыполнима 7" от режиссера Кристофера Маккуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021 года.