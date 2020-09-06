Резидент Comedy Club Гарик Харламов заразился коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщается в Telegram-канале "НеМалахов".

Отмечается, что в связи с поставленным диагнозом были отменены съемки шоу Comedy Club в подмосковном поселке Барвиха. О состоянии артиста пока ничего не известно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В августе сообщалось, что популярная российская блогерша Саша Спилберг (настоящее имя - Александра Балковская) и ее молодой человек заразились коронавирусом. "Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли, что болеем. Были уверены, что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести", - рассказала она.

До этого сообщалось, что коронавирусом заразились телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем). "Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" - написала блогерша в социальных сетях. Ее супруг тоже опубликовал пост в Istagram со словами: "У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее".

По состоянию на 6 сентября в России выявлено 1 025 505 человек с коронавирусной инфекцией - за последние сутки число зараженных увеличилось на 5195. При этом 840 949 пациентов вылечились. Умерло 17 820 человек.