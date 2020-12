В Азербайджане впервые пройдет Diamonds Of Turkey 2021, организованный Avand Production и D'ES Yapım & Organizasyon (Турция), сообщил Trend Life организатор проектов "Trend of the year", "Beauty Star Azerbaijan", "Caspian Awards" и руководитель Avand Production Аяз Мамедов, передает Day.Az.

По словам Аяза Мамедова, Diamonds Of Turkey является одним из престижных проектов в Турции, который выявляет лучших в различных областях и проводит церемонию награждения по итогам года. Лучшие выявляются в области медиа, социальных сетей, культуры, искусства, науки, образования, общественной деятельности, бизнеса, медицины, моды, спорта и т.д. Премия вручается отдельным личностям и компаниям, в том числе представителям различных стран. Главная цель - мотивация для дальнейшей плодотворной деятельности и представление широкой общественности. Лауреаты премии будут определены в феврале 2021 года и церемония награждения проведена в Баку. В связи с пандемией коронавируса проект будет проведен онлайн и с соблюдением правил карантина. Ведущий - Азер Ахшам.

Компания D'ES Yapım & Organizasyon известна проведением в Стамбуле проектов - "Gold Faces of Turkey", "Türkiye Doğu Ödülleri", "Diamonds Of Turkey", "Gold Faces Of Turkey", "Azerbaijan Gala Night", "Gold Faces Of Turkey III" и "Life & Beauty Awards".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.