https://news.day.az/showbiz/1326493.html Фестиваль "Жара" в Баку не состоится и в этом году - ВИДЕО
Фестиваль "Жара" в Баку не состоится и в этом году - ВИДЕО
Запланированный на 28 июля - 1 августа в Баку международный музыкальный фестиваль "Жара" не состоится.
Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, передает Day.Az.
Эмин анонсировал, что фестиваль "Жара" впервые пройдет в Москве.
На вопрос своих поклонников, состоится ли фестиваль в Баку, Эмин ответил: "К сожалению, нет".
Отметим, что запланированный в прошлом году в Баку международный музыкальный фестиваль "Жара" был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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