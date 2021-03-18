Фестиваль "Жара" в Баку не состоится и в этом году

Запланированный на 28 июля - 1 августа в Баку международный музыкальный фестиваль "Жара" не состоится.

Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, передает Day.Az.

Эмин анонсировал, что фестиваль "Жара" впервые пройдет в Москве.

На вопрос своих поклонников, состоится ли фестиваль в Баку, Эмин ответил: "К сожалению, нет".

Отметим, что запланированный в прошлом году в Баку международный музыкальный фестиваль "Жара" был перенесен из-за пандемии коронавируса.