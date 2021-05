Скончался модель и музыкант Ник Камен (настоящее имя - Айвор Невилл Камен).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Sozcu.com.tr.

Н.Камен родился 15 апреля 1962 года. Популярность Н.Камен получил благодаря синглам "Every Time You Break My Heart" 1986 года, написанного в соавторстве с Мадонной, и "I Promised Myself" 1990 года, а также появлению в рекламе джинсов Levi's в 1985 году.

Ник Камен как актер сыграл в ряде фильмов, в том числе в комедии "Дорогая, я уменьшил детей" (1989 год).

Причиной смерти называют продолжительную болезнь.