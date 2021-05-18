Названы ведущие, которые объявят итоги голосования от Азербайджана на Евровидении-2021

Общественная телевизионная и радиовещательная компания (ITV) обнародовала имена тех, кто огласит результаты голосования от имени Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2021".

Как сообщила АПА пресс-секретарь ITV Айнура Асимгызы, голоса, которые жюри отдаст за нашу страну, объявят Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые 10 лет назад, в 2011 году, с 221 баллом завоевали первое место на "Евровидении", передает Day.Az.

Отметим, что на песенном конкурсе, полуфинальные этапы которого пройдут 18 и 20 мая, наш представитель Самира Эфенди выступит в первом полуфинале с песней Mata Hari. Комментаторами конкурса по Азербайджану станут певец Мурад Ариф и ведущая Гусния Магеррамова. Конкурс будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения.