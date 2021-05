Италия стала победителем "Евровидения 2021"

Сегодня в Rotterdam Ahoy Роттердама состоялся финал 65-го юбилейного международного конкурса песни "Евровидение". За победу в Нидерландах приняли участие представители 26 стран (всего принимало участие 39 стран), и, по итогам зрительного голосования и оценок членов национального жюри следующий евросонг пройдет в Италии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущие - актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса - Open Up ("Откройся!"). Организатор конкурса - Европейский вещательный союз (EBU). Супервайзер - Мартин Остердаль.

Финалисты выступали в соответствии со жребием:

Кипр: Elena Tsagrinou - El Diablo

Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Израиль: Eden Alene - Set Me Free

Бельгия: Hooverphonic - The Wrong Place

Россия: Manizha - Russian Woman

Мальта: Destiny - Je Me Casse

Португалия: The Black Mamba - Love Is On My Side

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Великобритания: James Newman - Embers

Греция: Stefania - Last Dance

Швейцария: Gjon's - Tears Tout l'Univers

Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years

Испания: Blas Cantó - Voy A Quedarme

Молдова: Natalia Gordienko - Sugar

Германия: Jendrik - I Don't Feel Hate

Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Болгария: Victoria - Growing Up Is Getting Old

Литва: The Roop - Discoteque

Украина: Go_A - SHUM

Франция: Barbara Pravi - Voilà

Азербайджан: Efendi - Mata Hari

Норвегия: TIX - Fallen Angel

Нидерланды: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

Италия: Måneskin - Zitti E Buoni

Швеция: Tusse - Voices

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступила с песней "Mata Hari", которая написана трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Глашатаи от Азербайджана - победители "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.