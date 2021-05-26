"Пила" заработала в мировом прокате 1 млрд долларов

В мировом прокате сборы хоррор-франшизы "Пила" превысили 1 млрд долларов. Такой результат был достигнут после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии, сообщает Day.Az со ссылкой на news.ru.

По данным СМИ, в минувшие выходные фильм Даррена Линна Боусмана заработал 4,5 млн долларов в США и 2 млн 670 тыс. долларов - за рубежом. Общая сумма сборов за время проката составила 22,5 млн долларов. Сборы всех девяти фильмов, таким образом, перевалили за 1 млрд долларов.

Это огромное достижение для фильмов уровня "Пилы", отмечают в издании. Бюджет каждого фильма в разные годы составлял от 1 до 20 млн долларов. Рейтинги на сайте Rotten Tomatoes не превышают 30%.