ABBA выпустит альбом с новыми песнями

Шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет в ноябре выпустит альбом с 10 новыми песнями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу SVT рассказал композитор группы Бенни Андерссон.

"Сначала у нас были две песни, это было мало, и казалось "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом", - рассказал 74-летний музыкант. Одна из новых песен называется I Still Have Faith In You ("Я все еще верю в тебя").

На виртуальной пресс-конференции из Лондона группа раскрыла название пластинки, которая будет выпущена 5 ноября. Альбом будет называться Abba Voyage, и в него войдут 10 песен.

Две из новых композиций прозвучали на пресс-конференции - I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down ("Не отвергай меня"). Бьорн Ульвеус, участник коллектива, пояснил название первой композиции. "Это когда понимаешь, что то, что происходит, непостижимо. Такого нельзя было совершенно представить. Выпустить альбом спустя 40 лет и до сих пор быть лучшими друзьями, наслаждаться компанией друг друга и рассчитывать на полнейшую преданность. Кто испытал такое? Никто", - приводит слова 76-летнего Ульвеуса агентство PA.

Бенни Андрессон не смог удержаться от похвалы собственных песен. "Это хорошо, звучит как всегда - ABBA в третьей степени, хотя прошло уже 40 лет", - заявил он в интервью шведскому телевидению.

Группа также объявила о шоу, которое состоится в Лондоне. Оно будет носить то же самое название, что и альбом. Специально для представления строится арена на 3 тыс. зрителей, а вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - выступят десять живых музыкантов.

"Я не колебалась ни секунды"

"Я так повеселилась в первые дни записи несколько лет назад, что, когда Бенни позвонил и спросил, могу ли я еще немного попеть, я не колебалась ни секунды, - прокомментировала новости о выходе альбома участница коллектива Анни-Фрид Лингстад в распространенном релизе. - А какие песни, уважение и любовь к этим исключительно талантливым, поистине гениальным авторам песен! Было так приятно снова работать с группой. Я рада тому, что мы сделали, и искренне надеюсь, что наши поклонники почувствуют то же самое".

Свою радость выразила и четвертая участница группы Агнета Фельтског. "Когда мы снова собрались в студии, я понятия не имела, чего ожидать. Но студия звукозаписи Бенни - такая приятная и безопасная среда, что мне было очень весело! С трудом могу поверить, что этот момент подошел к концу и что теперь мы должны поделиться этим со всем миром", - сказала она.

Вопреки собственным прогнозам

Последний студийный альбом коллектива The Visitors вышел еще в 1981 году.

После этого казалось, что выпуск новой пластинки или выступление группы невозможны. Сам Ульвеус в интервью ТАСС в 2008 году сказал: "Сегодня уже все вернулись на сцену - все, кроме "ABBA". Каким-то неожиданным образом возвращение стало неким популярным трюком. Кажется, последними это сделали Led Zeppelin. Я уже сейчас и не знаю ни одной группы 80-х, которая вновь не стала бы выступать. Про нас же будут говорить: "Они так и не вернулись". Мы просто не чувствуем потребности в этом".

Спустя 13 лет он частично опроверг свои слова - физически группа на сцену не вернулась, но сделала это виртуально, к тому же с новым диском.

О группе

Свою первую композицию People need love ("Людям нужна любовь") шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а сборники песен коллектива выходят и по сей день.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen ("Танцующая королева") была включена в Зал славы американской премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным кинопортала IMDb (Internet Movie Database), на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.