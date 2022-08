Клип Тейлор Свифт признан лучшим музыкальным видео года

Поп-исполнительница Тейлор Свифт с клипом All Too Well удостоилась в воскресенье премии MTV Video Music Awards в самой престижной номинации "Видео года". Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканала MTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В данной категории конкуренцию Свифт составляли Эд Ширан c композицией Shivers, Гарри Стайлс с видео As It Was, клип Way 2 Sexy рэп-трио из исполнителей Обри Дрейка Грэма, выступающего под сценическим псевдонимом Drake, Нэйведиуса Уилберна, известного как Future, и Янг Танга, видео Brutal поп-певицы Оливии Родриго, клип Woman исполнительницы Doja Cat и ролик INDUSTRY BABY реперов Lil Nas X и Джека Харлоу.

В ходе награждения певица объявила, что выход ее нового альбома состоится в октябре этого года.

Почетную награду "Мировой иконы" в этом году получила калифорнийская рок-группа Red Hot Chili Peppers, а рэп-исполнительница Никки Минаж стала лауреатом премии в категории "Признание поколения".

В номинации "Альбом года" выиграл британский поп-исполнитель Гарри Стайлс со своей пластинкой Harry's House, который обошел свою соотечественницу Адель, американскую певицу Билли Айлиш, канадца Drake и пуэрториканца Bad Bunny.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала. В этом году основная часть церемонии награждения прошла в комплексе "Прудэншл центр", расположенном в Ньюарке (штат Нью-Джерси).