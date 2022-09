Виктория Бекхэм украла первый танец молодоженов на свадьбе сына

Виктория Бекхэм нарушила традицию и станцевала с сыном на свадьбе первой. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорит источник, близкий к семьям Пельтц и Бекхэм, Виктория Бекхэм решила станцевать с сыном Бруклином первой, опередив его невесту Николу. Первый танец молодоженов должен был быть под песню Марка Энтони You Sang To Me.

"Марк попросил Николу и Бруклина выбрать любимую песню, чтобы спеть ее для них. Никола вышла из зала, потому что они с Бруклином решили, что сейчас Марк представит их для специального танца под ту самую песню о любви, которую выбрала пара. Но без предупреждения и по просьбе Виктории Марк поменял танец [молодоженов] на танец матери и сына под ту же песню", - рассказал источник.

По его словам, большинство гостей поняли, что это было не по плану, и начали смущаться. Инсайдер уточнил, что Никола Пельтц была сильно расстроена поступком Виктории Бекхэм.