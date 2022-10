Умер актер, снявшийся в фильме "Гарри Поттер"

14 октября. Британский актер Робби Колтрейн, известный в первую очередь по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, умер в пятницу возрасте 72 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщила его агент Белинда Райт, чье заявление публикует газета Daily Mail.

"Мой клиент и друг Робби Колтрейн, кавалер ордена Британской империи, ушел из жизни в пятницу, 14 октября", - заявила Райт. "Вероятно, лучше всего его запомнят еще на десятилетия за роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере - роль, которая принесла радость детям и взрослым по всему миру и благодаря которой поступал поток писем от поклонников в течение более 20 лет", - добавила она.

Колтрейн появлялся во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, которые выходили с 2001 по 2011 год. Актер также известен благодаря роли доктора Эдди Фитцжеральда в британском сериале "Метод Крекера" (Cracker, 1993-1996). Кроме того, Колтрейн сыграл бывшего агента КГБ в картинах бондианы "Золотой глаз" (Golden Eye, 1995) и "И целого мира мало" (The World Is Not Enough, 1999).

Всего же за свою карьеру Колтрейн появился в более 100 фильмах. Он удостоился нескольких наград, в частности три года подряд (1994, 1995, 1996) получал премию BAFTA в номинации "Лучший актер" за участие в сериале "Метод Крекера".