Умерла актриса «Сверхъестественного» Никки Эйкокс

Актриса Никки Эйкокс, наиболее известная по роли Мег Мастерс в сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина смерти не уточняется. Однако Эйкокс сообщала, что в марте 2021 года у нее была диагностирована лейкемия. Ее последним постом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) было видео, на котором актриса поет хит Whitesnake "Here I Go Again" на больничной койке, опубликованное 25 марта.

Эрик Крипке, создатель шоу "Сверхъестественное" и "Мальчики", почтил память покойной звезды в Twitter, сказав, что он был "потрясен", услышав новости, и заметил, что она "слишком молода".