Тейлор Свифт снимет фильм по собственному сценарию

Киностудия Searchlight Pictures выпустит художественный фильм по сценарию певицы Тейлор Свифт. Артистка выступит не только автором материала, но и режиссером картины, передает Day.Az со ссылкой на daily.afisha.ru.

Название будущей ленты пока не раскрывается, как и иные детали проекта. Сама Свифт пока никак не прокомментировала новость. Накануне в соцсетях она только напомнила, что срежиссировала ранее короткометражку.

"Тейлор - артист и рассказчик, рождающийся раз в поколение. Это истинная радость и привилегия - сотрудничать с ней, когда она отправляется в это захватывающее новое творческое путешествие", - заявили президенты студии Дэвид Гринбаум и Мэттью Гринфилд.

Режиссерский дебют Свифт состоялся осенью 2021 года. Тогда певица выпустила 10-минутный фильм All Too Well, в котором снялись актеры Сэди Синк и Дилан О'Брайен. "Первые семена этого короткометражного фильма были посажены более 10 лет назад", - рассказала Свифт.