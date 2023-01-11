Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон порадовался возросшему интересу к кинотеатрам. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создатель фильма "Аватар: Путь воды" доволен, что его работа возродила желание посещать кинозалы и напомнила, что зрители по-прежнему ценят такой опыт. Он добавил, что это волнует его больше, чем кассовые сборы новой картины.

"Я не думаю о фильме с этой точки зрения [с точки зрения кассовых сборов]. Я думаю об этом с точки зрения того, что мы возвращаемся в кинотеатры по всему миру. Даже в Китае, где у них большой всплеск COVID-19. Мы говорим как общество: "Нам это нужно! Нам нужно ходить в кинотеатры". Хватит стриминга!", - заявил Кэмерон.