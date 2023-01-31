Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрека»

Актер и комик Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из "Шрека", также отметив, что он заслуживает спин-оффа. Об этом он рассказал в интервью ETalk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Мерфи, он был бы рад, если бы ему предложили снова озвучить Осла в новом "Шреке": "Я бы решился на это за две секунды. Я люблю Осла". "Вы знаете, они сняли фильмы про Кота в сапогах. Я подумал: "Они должны были снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в сапогах, но он не такой смешной, как Осел", - сказал актер.