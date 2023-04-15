Актер из «Черной любви» объяснил популярность турецких сериалов
Звезда мелодрамы "Черная любовь" Каан Урганджиоглу, исполнивший роль Эмира Козджуоглу, рассказал "Известиям", почему турецкие сериалы так популярны во всем мире. По его мнению, секрет заключается в большом внимании любовным линиям, передает Day.Az.
"Я услышал эту мысль от режиссера Хилал Сарал, и для меня ее ответ кажется очень логичным: в наше время в драматических сериалах встреча двух людей и влюбленность - это темы, которые очень быстро пропускают, но в турецком сериале они являются главной частью основного сюжета. Поэтому мы тратим много времени на то, чтобы показать динамику развития этих отношений. И зрителям наблюдать за этим может быть гораздо интереснее, потому что это похоже на настоящую любовь", - отметил он.
Турецкие сериалы славятся не только запутанными любовными линиями и интригами, но и огромными хронометражами. Это, добавил актер, еще одна причина, по которой у них много фанатов.
"Мы очень много работаем! Мы снимаем такое большое количество хронометража, что единственное, что можно смотреть долго, - это только турецкие сериалы", - сказал Урганджиоглу.
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