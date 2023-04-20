https://news.day.az/showbiz/1557243.html Умер участник группы Astro Мун Бин
Умер участник группы Astro Мун Бин
Певец K-Pop (кей-поп, корейская поп-музыка) группы Astro Мун Бин умер в среду в возрасте 25 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление лейбла Fantagio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе", - цитирует агентство заявление лейбла.
Причина смерти певца агентством не уточняется.
Как сообщает Yonhap, Мун Бин дебютировал в составе группы Astro, где выступал в качестве танцора и саб-вокалиста.
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