Умер участник группы Astro Мун Бин

Певец K-Pop (кей-поп, корейская поп-музыка) группы Astro Мун Бин умер в среду в возрасте 25 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление лейбла Fantagio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе", - цитирует агентство заявление лейбла.

Причина смерти певца агентством не уточняется.

Как сообщает Yonhap, Мун Бин дебютировал в составе группы Astro, где выступал в качестве танцора и саб-вокалиста.