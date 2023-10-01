О затонувшем батискафе «Титан» снимут художественный фильм

Трагедия батискафа "Титан" ляжет в основу новой художественной кинокартины. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Deadline.

Съемками займется студия MindRiot Entertainment, которая ранее представила документальный фильм о затонувшем судне. Картина получила название Salvaged.

В сценарии киноленты авторы планируют рассказать о подготовке к последнему погружению, о том, что происходило во время и после исчезновения подводной лодки с радаров.

"Фильм не только отдаст дань участникам крушения субмарины и их семьям, но и послужит поводом осмыслить тревогу о том, что сейчас собой представляют СМИ", - подчеркнул один из сценаристов фильма, юрист Джонатан Кизи.