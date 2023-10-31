Ченнинг Татум женится на Зои Кравиц

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться. Об этом сообщили несколько источников издания PEOPLE. Пара встречается с 2021 года, недавно они обручились, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летняя звезда "Бэтмена" ранее рассказала о своих отношениях с 43-летним Татумом в интервью для журнала G, похвалив его за то, что он "просто замечательный человек".

"Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, говорим об искусстве и исследуем, почему мы делаем то, что делаем", - объяснила Кравиц.

"Мы любим смотреть фильмы, разбирать их, говорить о кинематографе и бросать вызовы друг другу", - поделилась актриса.

Артисты встретились во время кастинга для предстоящего режиссерского дебюта Кравиц "Остров кисок".

Кравиц назвала Татума своим опекуном на площадке.