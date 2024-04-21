Джон Сина объяснил вражду между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном

Актер Джон Сина на подкасте Armchair Expert раскрыл суть конфликта между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем на съемках "Форсажа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист заявил, что был очень рад принять участие во франшизе "Форсажа", где основными действующими лицами являются как раз Дизель и Джонсон. Сина не стал открыто подтверждать конфликты между артистами, но отметил, что обе звезды "альфа-целеустремленные".

"О ссорах между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном ходят слухи, этого нельзя отрицать. У вас есть два альфа-целеустремленных человека. У вас их двое, хотя может быть только один", - пояснил Сина.

На съемках восьмой части "Форсажа" между Дизелем и Джонсоном произошел конфликт. Тогда "Скала" отказался от участия в съемках, обвинив коллегу в частых опозданиях и непрофессионализме. Тем не менее актер вернулся в более поздних частях серии, намекая, что его возвращение было запланировано заранее ради грандиозного завершения саги.

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