Анну Седокову заподозрили в причастности к заказному убийству бывшего мужа

Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Как передает Telegram-канал Mash, Марк Пугачев, друг спортсмена, заявил, что стал свидетелем в этом деле и собирается дать показания против экс-супруги покойного Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве, передает Day.Az.

"Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые Янис купил за 180 млн рублей (2.8 млн манатов - ред.)", - отмечает источник.

Ранее Пугачев заявил, что телефон Тиммы забрали и зачистили.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря - в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.