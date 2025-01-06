Сезон церемоний в 2025 году начался с престижной премии "Золотой глобус". Это событие стало отличным стартом года для киноманов и прошло без неожиданностей и казусов. Эмма Стоун избежала неприятностей с платьем, а Джереми Стронг, следуя традиции, появился в панаме, олицетворяя своего героя из "Наследников".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Marie Claire.

Российский актер Юра Борисов не получил награду, однако отметил, что остался доволен результатами. Несмотря на это, "Золотой глобус-2025" подарил яркие образы звезд и неожиданные итоги.

В этом году отсутствовали явные фавориты среди номинантов, что сделало борьбу за статуэтки более интригующей. Фильм Шона Бейкера "Анора", который вызвал международный интерес, остался без наград, однако такие проекты, как "Медведь" и "Конклав", получили заслуженное внимание.

Полный список победителей доступен ниже.

Лучший фильм - драма

"Конклав";

"Бруталист" - победитель;

"Дюна: Часть вторая";

"5 сентября";

"Мальчишки из "Никеля"";

"Никому не известный".

Лучший фильм - комедия или мюзикл

"Анора";

"Злая: Сказка о ведьме Запада";

"Субстанция";

"Эмилия Перес" - победитель;

"Настоящая боль";

"Претенденты".

Лучший режиссер

Шон Бейкер - "Анора";

Брэйди Корбет, "Бруталист" - победитель;

Корали Фаржа - "Субстанция";

Паял Кападиа - "Все, что нам кажется светом";

Жак Одиар - "Эмилия Перес";

Эдвард Бергер - "Конклав".

Лучший актер в драме

Эдриен Броуди, "Бруталист - победитель";

Колман Доминго - "Синг-синг";

Тимоти Шаламе - "Никому не известный";

Рэйф Файнс - "Конклав";

Дэниел Крейг - "Квир";

Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа".

Лучшая актриса в драме

Анджелина Джоли - "Мария";

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - победитель;

Кейт Уинслет - "Великая";

Памела Андерсон - "Шоугерл";

Тильда Суинтон - "Комната по соседству";

Николь Кидман - "Плохая девочка".

Лучший актер в комедии или мюзикле

Глен Пауэлл - "Я не киллер";

Джесси Айзенберг - "Настоящая боль";

Себастиан Стэн, "Другой человек" - победитель;

Хью Грант - "Еретик";

Гэбриэл ЛаБелль - "Шоу субботним вечером";

Джесси Племонс - "Виды доброты".

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Майки Мэдисон - "Анора";

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Деми Мур, "Субстанция" - победитель;

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес";

Эми Адамс - "Ночная сучка";

Зендея - "Претенденты".

Лучший актер второго плана

Киран Калкин, "Настоящая боль" - победитель;

Дензел Вашингтон - "Гладиатор 2";

Гай Пирс - "Бруталист";

Эдвард Нортон - "Никому не известный";

Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трампа";

Юра Борисов - "Анора".

Лучшая актриса второго плана

Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада";

Зои Салдана, "Эмилия Перес" - победитель;

Фелисити Джонс - "Бруталист";

Изабелла Росселлини - "Конклав";

Селена Гомес - "Эмилия Перес";

Маргарет Куэлли - "Субстанция".

Лучший сценарий

"Анора";

"Бруталист";

"Конклав" - победитель;

"Настоящая боль";

"Субстанция";

"Эмилия Перес".

Лучший фильм на иностранном языке

"Эмилия Перес" - победитель;

"Я все еще здесь";

"Семя священного инжира";

"Все, что нам кажется светом";

"Девушка с иглой";

"Горная невеста".

Лучший телевизионный сериал - драма

"Сегун" - победитель;

"Игра в кальмара";

"Дипломат";

"День Шакала";

"Мистер и Миссис Смит";

"Медленные лошади".

Лучший телевизионный сериал - комедия или мюзикл

"Хитрости" - победитель;

"Начальная школа "Эбботт"";

"Убийства в одном здании";

"Никто этого не хочет";

"Медведь";

"Джентльмены".

Лучший мини-сериал или телефильм

"Монстры: История братьев Менендес";

"Олененок" - победитель;

"Все совпадения неслучайны";

"Пингвин";

"Настоящий детектив: Страна ночи";

"Рипли".

Лучший актер в драматическом сериале

Хироюки Санада, "Сегун" - победитель;

Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности";

Гэри Олдман - "Медленные лошади";

Дональд Гловер - "Мистер и Миссис Смит";

Эдди Редмейн - "День Шакала";

Билли Боб Торнтон - "Лэндмен".

Лучшая актриса в драматическом сериале

Анна Саваи, "Сегун" - победитель.

Кери Расселл - "Дипломат".

Кэти Бейтс - "Мэтлок".

Кира Найтли - "Черные голуби".

Майя Эрскин - "Мистер и Миссис Смит".

Эмма Д"Арси - "Дом Дракона".

Лучший актер в сериале - комедия или мюзикл

Джереми Аллен Уайт, "Медведь" - победитель;

Стив Мартин - "Убийства в одном здании";

Мартин Шорт - "Убийства в одном здании";

Джейсон Сигел - "Терапия";

Тед Дансон - "Человек внутри";

Адам Броуди - "Никто не хочет этого".

Лучшая актриса в сериале - комедия или мюзикл

Кэтрин Ханн - "Это все Агата";

Джин Смарт, "Хитрости" - победитель;

Кинта Брансон - "Начальная школа "Эбботт"";

Селена Гомес - "Убийства в одном здании";

Айо Эдебири - "Медведь";

Кристен Белл - "Никто этого не хочет".

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Ричард Гэдд - "Олененок";

Колин Фаррелл, "Пингвин" - победитель;

Эндрю Скотт - "Рипли";

Кевин Клайн - "Все совпадения неслучайны";

Купер Кох - "Монстры: История братьев Менендес";

Юэн Макгрегор - "Джентльмен в Москве".

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Страна ночи" - победитель;

Кейт Бланшетт - "Все совпадения неслучайны";

София Вергара - "Грисельда";

Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против лебедей";

Кристин Миллиоти - "Пингвин";

Кейт Уинслет - "Режим".

Лучший актер второго плана в сериале

Хавьер Бардем - "Монстры: История братьев Менендес";

Таданобу Асано, "Сегун" - победитель;

Харрисон Форд - "Терапия";

Эбон Мосс-Бакрак - "Медведь";

Диего Луна - "Машина";

Джек Лоуден - "Медленные лошади".

Лучшая актриса второго плана в сериале

Джессика Ганнинг - "Олененок" - победитель;

Лиза Колон-Зайас - "Медведь";

Ханна Эйнбиндер - "Хитрости";

Кали Реис - "Настоящий детектив: Страна ночи";

Эллисон Дженни - "Дипломат";

Дакота Фаннинг - "Рипли".

Лучший анимационный фильм

"Дикий робот";

"Головоломка 2";

"Поток" - победитель;

"Мемуары улитки";

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть";

"Моана 2".

Лучшая музыка к фильму

"Бруталист";

"Конклав";

"Претенденты" - победитель;

"Эмилия Перес";

"Дюна: Часть вторая";

"Дикий робот".

Лучшая песня

Mi Camino, "Эмилия Перес" - победитель;

El Mal - "Эмилия Перес";

Kiss the Sky - "Дикий робот";

Beautiful That Way - "Шоугерл";

Forbidden Road - "Быть лучше: История Робби Уильямса";

Compress/Repress, "Претенденты" - победитель.