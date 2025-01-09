В США на выставке к юбилею «короля рок-н-ролла» показали 90 уникальных экспонатов

В американском Мемфисе открыли выставку в честь 90-летия певца и актера Элвиса Пресли. Об этом сообщается на сайте поместья "Грейсленд", где находится экспозиция, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно пресс-релизу, посетители узнают 90 фактов из жизни "короля рок-н-ролла" и увидят столько же экспонатов из архивов музея. Среди них есть как знаковые вещи, связанные с исполнителем, так и уникальные предметы, которые рассказывают о его частной жизни.